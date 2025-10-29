В Новосибирске задержаны 18 участников ОПГ, инсценировавшей ДТП ради страховых выплат

С мая прошлого года мошенники действовали по отработанной схеме. Двое организаторов из Новосибирска покупали машины средней стоимости, инсценировали на них фальшивые ДТП и оформляли их по европротоколу. В этих подставных авариях участвовали знакомые фигурантов, которых они привлекли к своей преступной деятельности.