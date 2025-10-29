В Новосибирске задержаны 18 участников ОПГ, инсценировавшей ДТП ради страховых выплат

В Новосибирске правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничествах в сфере страхования. В ходе операции, проведенной при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, были задержаны 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
С мая прошлого года мошенники действовали по отработанной схеме. Двое организаторов из Новосибирска покупали машины средней стоимости, инсценировали на них фальшивые ДТП и оформляли их по европротоколу. В этих подставных авариях участвовали знакомые фигурантов, которых они привлекли к своей преступной деятельности.
Каждое подобное происшествие приносило сообщникам значительную выгоду — от 100 до 400 тысяч рублей. После получения страховых выплат машины перепродавались на вторичном рынке, что позволяло получать дополнительную прибыль. Общий ущерб от деятельности группы составил более 4,5 млн рублей.
На данный момент правоохранительными органами задокументировано 20 криминальных эпизодов. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в полицию были доставлены 18 подозреваемых, причастных к деятельности ОПГ.
«Им избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения», — уточнила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Уголовное дело возбуждено следователями полиции Новосибирска по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Расследование с целью установления всех эпизодов противоправной деятельности продолжается.