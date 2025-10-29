Ричмонд
«Причинил ущерб государству и предприятию на 17 миллионов». Экс-директор градообразующего госпредприятия Могилева осужден из-за занижения показателя рентабельности

Экс-директор крупного предприятия Могилева осужден из-за занижения показателей.

Источник: Комсомольская правда

Экс-директор одного из градообразующих предприятий Могилева осужден на три года за занижение показателей рентабельности и заплатит предприятию 1,5 миллиона рублей, сообщает Генпрокуратура Беларуси.

Экс-директору суд инкриминировал превышение служебных полномочий, совершенное из личной заинтересованности.

Установлено, что обвиняемый в начале 2024 года дал указание подчиненным занизить показатели рентабельности организации за 2023 год. Как следствие — была произведена уценка продукции, и госпредприятие уклонилось от перечисления части прибыли в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития.

Такие действия директора повлекли причинение ущерба государству и предприятию в особо крупном размере на сумму более 17 миллионов рублей.

На суде обвиняемый вину признал частично, отрицал наличие умысла.

Суд постановил признать экс-директора предприятия виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 300 базовых величин (12,6 тысяч рублей). Кроме того, в пользу предприятия он должен перечислить 1,5 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

