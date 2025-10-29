«Причинил ущерб государству и предприятию на 17 миллионов». Экс-директор градообразующего госпредприятия Могилева осужден из-за занижения показателя рентабельности

Суд постановил признать экс-директора предприятия виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 300 базовых величин (12,6 тысяч рублей). Кроме того, в пользу предприятия он должен перечислить 1,5 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.