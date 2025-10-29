В Волжском столкнулись две иномарки, пострадал ребенок пяти лет

Накануне, 28 октября, в городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 11:35 на улице Пушкина напротив дома 103 «Д» столкнулись автомобили «Вортекс» и «Киа Рио», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Водитель автомобиля «Вортекс» и пятилетняя девочка, которая находилась в салоне «Киа Рио» в качестве пассажира, были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.