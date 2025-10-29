Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волжском столкнулись две иномарки, пострадал ребенок пяти лет

В результате аварии на улице Пушкина в больницу попали ребенок и водитель.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 28 октября, в городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 11:35 на улице Пушкина напротив дома 103 «Д» столкнулись автомобили «Вортекс» и «Киа Рио», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Водитель автомобиля «Вортекс» и пятилетняя девочка, которая находилась в салоне «Киа Рио» в качестве пассажира, были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.