Глава СК России заинтересовался, почему в воронежском селе не могут сделать дорогу

Местные жители негодуют, что в мае 2025 года из-за проведения ремонта моста через реку Ведуга движение транспорта организовали по объездной дороге, которая находится в непригодном состоянии. Там отсутствует асфальт, на поверхности образовались многочисленные ямы. Проезд по ней затруднен и представляет угрозу для безопасности людей. Жители жалуются, что мер к разрешению ситуации не принимается.