Глава СК России заинтересовался, почему в воронежском селе не могут сделать дорогу

Воронежские следователи возбудили уголовное дело о некачественной дороге в селе Ендовище.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в воронежском селе Ендовище.

Местные жители негодуют, что в мае 2025 года из-за проведения ремонта моста через реку Ведуга движение транспорта организовали по объездной дороге, которая находится в непригодном состоянии. Там отсутствует асфальт, на поверхности образовались многочисленные ямы. Проезд по ней затруднен и представляет угрозу для безопасности людей. Жители жалуются, что мер к разрешению ситуации не принимается.

Следователи возбудили уголовное дело. Глава СК РФ ждет доклад от воронежских коллег о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.