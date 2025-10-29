Ричмонд
88-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Шахтах

Пожилой шахтинец умер при пожаре, надышавшись едким дымом.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах при пожаре в частном доме погиб 88-летний пенсионер. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Ростовской области.

Трагедия произошла 28 октября в переулке Ягодном. В постройке вспыхнули домашние вещи, они горели на одном квадратном метре.

Как оказалось, смертельным для пожилого хозяина дома стал не огонь, а едкий дым. Умершего мужчину обнаружили во время тушения.

Возгорание ликвидировали семь человек, задействовали две спецмашины. Дознаватель МЧС выясняет причину случившегося.

