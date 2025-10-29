Ричмонд
Житель Арзамаса задержан за мошенничество в Интернете

Он получал деньги за товары и переставал выходить на связь.

Источник: Комсомольская правда

В Арзамасе задержан 31-летний местный житель. Его обвиняют в мошенничестве в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию обратилась одна из потерпевших. Она сообщила о том, что хотела купить в Интернете складной нож, перевела продавцу 5300 рублей, однако товар не получила. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен житель Арзамаса.

Кроме того, мужчина был причастен еще к трем подобным преступлениям в Нижегородской области и Краснодарском крае. Общая сумма ущерба составила 72 300 рублей. Обвиняемый признался в преступлениях и добровольно возместил ущерб потерпевшим.

В отношении мужчины избрана мера пресечения —подписка о невыезде. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время материалы направят прокурору для утверждения обвинительного заключения.