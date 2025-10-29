Житель Нововоронежа получил условный срок за демонстрацию запрещенной символики

В Нововоронеже осудили мужчину за публичную демонстрацию запрещенной символики.
В октябре 2022 года нововоронежец, уже привлекавшийся за пропаганду нацистской атрибутики, разместил в соцсети фотографию с изображением нацистской и экстремистской символики, которая запрещена законом. Пост увидели сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.
— На предварительном следствии мужчина, ранее судимый за различные преступления, дал признательные показания. Суд назначил виновному наказание — один год условно с испытательным сроком два года, — сообщили в следственном управлении СК России.