В Башкирии реорганизуют три детские больницы и поликлиники

В Башкирии с первого апреля 2026 года изменят структуру трех медицинских учреждений, которые обслуживают детей. Речь идет о двух уфимских поликлиниках, № 4 и № 6, а также о детской больнице, расположенной в Стерлитамаке.
Согласно новой схеме, поликлинику № 4 присоединят к детской больнице № 17. Поликлиника № 6 станет частью городской больницы № 9, а медучреждение в Стерлитамаке войдет в состав городской больницы № 1. В Министерстве здравоохранения заверяют, что эти преобразования не отразятся негативно на качестве помощи, которую получают маленькие пациенты.
Ранее уже сообщалось, что до конца этого года изменения затронут и педиатрическое отделение уфимской больницы скорой помощи. Причиной этому называют обновленные санитарные правила, которые требуют, чтобы детское отделение располагалось в собственном здании. Медиков и больничные койки планируют перевести в Республиканскую детскую клиническую больницу (она будет обслуживать южную часть Уфы) и в Городскую детскую клиническую больницу № 17 (для северной части города). После завершения всех преобразований в 17-й больнице откроют новое отделение для лечения лор-заболеваний на 45 мест, а в РДКБ появится дополнительное хирургическое отделение.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.