В Башкирии реорганизуют три детские больницы и поликлиники

Ранее уже сообщалось, что до конца этого года изменения затронут и педиатрическое отделение уфимской больницы скорой помощи. Причиной этому называют обновленные санитарные правила, которые требуют, чтобы детское отделение располагалось в собственном здании. Медиков и больничные койки планируют перевести в Республиканскую детскую клиническую больницу (она будет обслуживать южную часть Уфы) и в Городскую детскую клиническую больницу № 17 (для северной части города). После завершения всех преобразований в 17-й больнице откроют новое отделение для лечения лор-заболеваний на 45 мест, а в РДКБ появится дополнительное хирургическое отделение.