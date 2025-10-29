На Урале врачи спасли жизнь мужчине, который игнорировал инсульт

«Житель Байкаловского муниципального района приезжал в Екатеринбург на вахты и перед каждым выходом на работу проходил медосмотр. О тревожных симптомах, указывающих на инсульт (временной потере движений, речи, слуха), уралец врачам не говорил, поскольку недомогание то проходило, то возобновлялось. Причиной стал тромб, который то пропускал порцию крови к головному мозгу, то снова перекрывал сосуд», — рассказали в ведомстве.