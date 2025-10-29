В Челябинске неизвестные устроили перестрелку во дворе

Полицейские Челябинска устанавливают личности лиц, устроивших стрельбу во дворе многоэтажного дома. Как сообщают в ведомсте, к работе подключили ГУ МВД области.
Инцидент произошёл 28 октября 2025 года в Металлургическом районе города. Четверо парней в чёрном приехали на машине и начали стрелять во дворе многоэтажки на улице Кавказской. В полиции рассказали, что в результате пострадал один человек, его доставили в больницу.
Сейчас жизни потерпевшего ничего не угрожает, сотрудники правопорядка опросили его об обстоятельствах случившегося. Также они подробно осмотрели место происшествия.
Начато расследование, подозреваемых участников перестрелки объявили в розыск. Им грозит до семи лет лишения свободы.
