В Челябинске неизвестные устроили перестрелку во дворе

Инцидент произошёл 28 октября 2025 года в Металлургическом районе города. Четверо парней в чёрном приехали на машине и начали стрелять во дворе многоэтажки на улице Кавказской. В полиции рассказали, что в результате пострадал один человек, его доставили в больницу.