В Челябинске неизвестные устроили перестрелку во дворе

В ходе конфликта пострадал один человек.

Источник: Скриншот видео камер Интерсвязь

Полицейские Челябинска устанавливают личности лиц, устроивших стрельбу во дворе многоэтажного дома. Как сообщают в ведомсте, к работе подключили ГУ МВД области.

Инцидент произошёл 28 октября 2025 года в Металлургическом районе города. Четверо парней в чёрном приехали на машине и начали стрелять во дворе многоэтажки на улице Кавказской. В полиции рассказали, что в результате пострадал один человек, его доставили в больницу.

Сейчас жизни потерпевшего ничего не угрожает, сотрудники правопорядка опросили его об обстоятельствах случившегося. Также они подробно осмотрели место происшествия.

Начато расследование, подозреваемых участников перестрелки объявили в розыск. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Магнитогорске подросток выстрелил по автомобилю супругов.

