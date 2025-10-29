Ричмонд
Выжившая в страшном ДТП девочка пришла в себя в екатеринбургской больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября, ФедералПресс. Выжившая в страшном ДТП в Ревде 11-летняя девочка пришла в себя екатеринбургской ДГБ № 9, куда ее доставили накануне. У нее сломаны обе ноги, ушиб мозга средней тяжести и шок.

Источник: РИА "Новости"

«Лиза пришла в сознание, ее состояние до сих пор тяжелое. Она открывает глаза, затем засыпает. Лиза дышит сама, ее сняли с ИВЛ, но еще насыщают кислородом», — цитирует «КП-Екатеринбург» отца школьницы.

По его словам, пострадавшая открывает глаза на несколько минут, затем засыпает снова.

«ФедералПресс» писал о чудовищном ДТП: пьяный 37-летний местный житель вылетел на тротуар на купленной месяц назад «Ладе» и сбил трех маленьких девочек. Младшие — 5 и 9 лет — погибли на месте. Мужчина арестован, против него завели уголовное дело. Жители Ревды создали на месте трагедии мемориал, куда несут цветы и игрушки.