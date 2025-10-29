Логвиненко подал жалобу в ростовский суд на меру пресечения

Напомним, меру пресечения бывшему главе Ростова избрали в день его задержания — 24 октября. Логвиненко предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий — он взял коммерческий кредит для пополнения городской казны по высоким ставкам и, в результате, нанес ущерб государству в размере 47 млн рублей.