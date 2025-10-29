Логвиненко подал жалобу в ростовский суд на меру пресечения

Об этом сообщает 161.ru. 27 октября адвокаты Алексея Логвиненко направили апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Ростова от 24 октября. Согласно решение суда, Логвиненко на два месяца, до 23 декабря останется в СИЗО.
Напомним, меру пресечения бывшему главе Ростова избрали в день его задержания — 24 октября. Логвиненко предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий — он взял коммерческий кредит для пополнения городской казны по высоким ставкам и, в результате, нанес ущерб государству в размере 47 млн рублей.
Ранее мы писали, что арест Логвиненко связан с показаниями экс-замгубернатора Виталия Кушнарева и экс-министра финансов региона Лилии Федотовой. Также ряд политологов считают, что задержание экс-главы Ростова повлечет за собой цепь других задержаний крупных донских чиновников.