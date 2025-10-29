Ричмонд
В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали грабителей маркетплейса

Двое молодых людей, угрожая расправой, похитили товар из пункта выдачи заказов на улице Победы.

Источник: Управление Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали двух молодых людей, которые подозреваются в грабеже известного маркетплейса на улице Победы в Екатеринбурге. Злоумышленники, угрожая расправой, похитили товар из пункта выдачи заказов и скрылись. Их в итоге задержали неподалеку от места происшествия.

«После задержания они были переданы сотрудникам полиции, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. — По данным УМВД России по Екатеринбургу, один из грабителей, предъявив неоплаченный код заказа, перепрыгнул через прилавок и похитил рабочий ноутбук. Оба задержанных — ранее судимые молодые люди 2002 и 2003 годов рождения».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.