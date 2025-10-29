Житель Башкирии получил срок за угрозы в адрес экс-супруги

В Башкирии суд признал виновным 32-летнего жителя Салавата, который ворвался в квартиру к своей бывшей супруге и угрожал ей смертью. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Пл данным ведомства, конфликт случился еще в марте. Мужчина поджидал женщину в подъезде ее дома и, когда дверь в квартиру открылась, проник внутрь. Из личных обид он набросился на бывшую жену, схватил ее за руки и начал сильно сжимать, параллельно выкрикивая угрозы, что лишит ее жизни.
Суд приговорил жителя Салавата к реальному сроку. Ему предстоит отбывать наказание в колонии сроком один год и два месяца. Часть его заработка, а именно пять процентов, будет ежемесячно удерживаться в пользу государства.
