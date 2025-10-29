Мужчину, изрезавшего 11-летнего школьника, отправят на лечение

Всё произошло 14 апреля 2024 года во дворе одного из домов по улице Дегтярёва в Металлургическом районе Челябинска. Школьник возвращался домой с тренировки по ММА. На улице было уже темно. Вдруг на него набросился какой-то мужчина, повалил на землю и начал наносить удары ножом по голове и туловищу — по данным следствия, не менее 15 раз.