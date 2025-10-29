Мужчину, изрезавшего 11-летнего школьника, отправят на лечение

В Челябинске мужчина, который внезапно напал и изрезал 11-летнего мальчика, избежит уголовного наказания. Окровавленного ребёнка спас сосед, случайно проходивший мимо. История получила продолжение: неадеквата будут принудительно лечить, с мальчиком всё хорошо, а его спасителя наградили почётной грамотой. Корреспонденту chel.aif.ru удалось поговорить с героем.
Ударил ножом 15 раз
Всё произошло 14 апреля 2024 года во дворе одного из домов по улице Дегтярёва в Металлургическом районе Челябинска. Школьник возвращался домой с тренировки по ММА. На улице было уже темно. Вдруг на него набросился какой-то мужчина, повалил на землю и начал наносить удары ножом по голове и туловищу — по данным следствия, не менее 15 раз.
Когда мальчик перестал двигаться и подавать признаки жизни, злоумышленник сбежал, оставив ребёнка в луже крови. Лежащего на земле школьника заметил сосед — 35-летний Андрей Напалков, который вышел из магазина по дороге с работы домой.
Мальчик попросил его о помощи и сказал, что его порезал «какой-то мужик». Сначала мужчина подумал, что это шутка. Потом подошёл ближе и понял — дело серьёзное. Он вызвал скорую. Андрей вспоминал, что мальчик всё время звал маму и еле стоял на ногах — он был очень напуган, у него постоянно шла кровь.
Ребёнка забрали в больницу на скорой. Напавшего на него неадеквата поймали через 20 минут после сообщения о случившемся — в двух кварталах от места происшествия, на улице Доменной.
Что было дальше
Пострадавшего ребёнка прооперировали хирурги Челябинской детской областной больницы. Он оказался в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Правоохранители тем временем выясняли обстоятельства происшествия.
Оказалось, что на школьника напал 37-летний челябинец без определённого места жительства, ранее дважды судимый за имущественные преступления. По словам местных жителей, его не раз видели возле магазина, рядом с которым всё произошло. И он всегда был пьян.
По информации областного СУ СКР, нападавший даже не был знаком с жертвой. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений».
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и представить челябинца, спасшего ребёнка, к ведомственной награде.
Отправят на лечение
Расследование уголовного дела завершилось в конце октября 2025 года. По версии следствия, в день совершения покушения на убийство мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Решение напасть на ребёнка его посетило внезапно.
«На основании выводов проведенной в медицинском учреждении комиссионной судебной экспертизы фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими», — прокомментировали в СУ СКР по Челябинской области.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в Металлургический районный суд.
«Прокурором района в интересах потерпевшего ребенка предъявлен иск о взыскании компенсации морального и материального вреда в размере свыше 1 миллиона рублей», — добавили в прокуратуре региона.
Награждение героя
По поручению главы СКР Александра Бастрыкина и.о. руководителя областного СУ СКР Константин Правосудов 28 октября вручил Андрею Напалкову Почётную грамоту СК России.
В ходе встречи Константин Правосудов выразил ему искреннюю благодарность за проявленное мужество и неравнодушие. Спасённый мальчик также был на встрече.
«Награду вручили в торжественной обстановке, спасённый мальчик был с нами. Получил сертификат в спортивный магазин. Мальчика вижу часто, мы живём в одном доме, всё у него хорошо», — рассказал Андрей корреспонденту chel.aif.ru.