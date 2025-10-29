Почему в Воронеже участились аварии с маршрутками

Проблемы вызваны, как всегда, экономическими причинами. Дело в том, что у нас всё больше автобусов находится в лизинге, за который нужно ежемесячно платить. Это говорит о том, что финансовая нагрузка на предприятие увеличивается, соответственно, возникает необходимость зарабатывать больше, чем, условно говоря, в начале года. Кроме того, нужно окупить зарплату водителей, которая, скажем честно, не самая маленькая, и обслуживание самого автобуса. Соответственно, над каждым водителем довлеет план по перевозкам. Отмечу, что во всех трёх резонансных ДТП прошлой недели участвовали лизинговые автобусы, и вряд ли это случайность. При этом перевозчики, которые ещё не вошли в большие лизинговые программы этой осенью, войдут в них позже. Поэтому гонки, набивание салонов и прочие «радости» постоять на остановках будут только продолжаться и усиливаться.