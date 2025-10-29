Почему в Воронеже участились аварии с маршрутками

Почему же, несмотря на повышение зарплат, водители маршруток снова становятся фигурантами сводок о ДТП? Причём, по иронии судьбы, всплеск происшествий случился накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, ведь понятно, что сами водители такого «подарка» для себя не хотели.
На красный свет?
В среду, 22 октября, автобус № 37 сбил семилетнюю девочку у дома № 40 по ул. Южно-Моравской. 49-летний водитель ехал со стороны улицы Краснозвёздной по направлению к улице Шендрикова, а ребёнок переходил дорогу не по «зебре». Девочку госпитализировали, несколько дней она провела в реанимации. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.
В минувшую пятницу, 24 октября, под колёса маршрутного автобуса № 16 попали три человека. У дома № 121 на Ленинском проспекте 33-летний водитель ПАЗа сбил двух женщин и мужчину. Авария произошла на регулируемом перекрёстке возле остановки «Минская», когда люди переходили дорогу. Очевидцы в социальных сетях утверждали, что водитель автобуса поехал на красный свет, после чего и сбил людей. Сейчас полиция под контролем прокуратуры проводит проверку.
В этот же день у дома № 142 по Московскому проспекту столкнулись автобусы № 64 и № 80. За рулём первой машины находился 27-летний мужчина, автобусом № 80 управлял 61-летний водитель. В МВД сообщили, что обошлось без пострадавших. Однако очевидцы в соцсетях писали, что пострадали женщина и малышка, которые в момент аварии сидели у окна, — на них посыпались осколки выбитого стекла.
Венцом драматических дорожных событий накануне Дня автомобилиста стала трагедия на пересечении улиц Ленинградской и Серова. Правда, общественный транспорт в ней не участвовал: столкнулись Renault Kaptur и «Нива», которую от удара отбросило на тротуар. Машина влетела прямо в стойку знака пешеходного перехода, а тот рухнул на 14-летнего школьника, ожидавшего зелёного сигнала светофора. Подросток погиб на месте. Говорят, оба водителя были в шоке от происшедшего и комментарии давать отказались.
Бесконечные жалобы
В воскресенье, 26 октября, мэр Воронежа Сергей Петрин поздравил с профессиональным праздником водителей маршруток. Правда, сделал приписку, относящуюся к пассажирам.
«Читаю комментарии и вижу, что чаще, чем коммунальщиков, вы ругаете только водителей нашего общественного транспорта. Да, есть проблемы, но все их мы видим и стараемся решать. Закупаем новые автобусы, ремонтируем дороги, обустраиваем остановки. Но не меньше, чем комфорт людям важна оценка их труда. А когда, как ни сегодня, в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, поблагодарить тех, кто ежедневно выходит на линии ранним утром и сходит с маршрутов поздно вечером», — написал глава города.
Почему же жалоб на общественный транспорт не становится меньше? Своим мнением поделился с «АиФ» сопредседатель воронежского общественного движения «Город и транспорт» Юрий Новиков:
Проблемы вызваны, как всегда, экономическими причинами. Дело в том, что у нас всё больше автобусов находится в лизинге, за который нужно ежемесячно платить. Это говорит о том, что финансовая нагрузка на предприятие увеличивается, соответственно, возникает необходимость зарабатывать больше, чем, условно говоря, в начале года. Кроме того, нужно окупить зарплату водителей, которая, скажем честно, не самая маленькая, и обслуживание самого автобуса. Соответственно, над каждым водителем довлеет план по перевозкам. Отмечу, что во всех трёх резонансных ДТП прошлой недели участвовали лизинговые автобусы, и вряд ли это случайность. При этом перевозчики, которые ещё не вошли в большие лизинговые программы этой осенью, войдут в них позже. Поэтому гонки, набивание салонов и прочие «радости» постоять на остановках будут только продолжаться и усиливаться.