Водитель погиб в жутком ДТП с фурой и трактором под Пуховичами

В Пуховичском районе случилось ДТП с фурой и трактором.

Источник: Комсомольская правда

Водитель погиб в жутком ДТП с фурой и трактором в Минской области. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ УВД Миноблисполкома.

Согласно данным, в среду, 29 октября, в Пуховичском районе примерно в 09.35 на 95 километре автодороги Р-59 «Логойск — Смолевичи — Марьина Горка» 32-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Volvo, ехал со стороны Марьиной Горки в направлении города Червень.

По предварительным данным, в момент обгона водитель не учел боковой интервал и врезался в ехавший в попутном направлении трактор Belarus с прицепом. За рулем находился 18-летний водитель. В результате аварии трактор перевернулся на проезжую часть. В ГАИ отметили, что водитель трактора скончался.

В Пуховичском районе случилось ДТП с фурой и трактором. Фото: телеграм-канал УГАИ УВД Миноблисполкома.

