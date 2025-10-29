Водитель погиб в жутком ДТП с фурой и трактором под Пуховичами

Водитель погиб в жутком ДТП с фурой и трактором в Минской области. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ УВД Миноблисполкома.
Согласно данным, в среду, 29 октября, в Пуховичском районе примерно в 09.35 на 95 километре автодороги Р-59 «Логойск — Смолевичи — Марьина Горка» 32-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Volvo, ехал со стороны Марьиной Горки в направлении города Червень.
По предварительным данным, в момент обгона водитель не учел боковой интервал и врезался в ехавший в попутном направлении трактор Belarus с прицепом. За рулем находился 18-летний водитель. В результате аварии трактор перевернулся на проезжую часть. В ГАИ отметили, что водитель трактора скончался.
В Пуховичском районе случилось ДТП с фурой и трактором. Фото: телеграм-канал УГАИ УВД Миноблисполкома.
Ранее в Могилеве фермер скончался после одного нечаянного глотка ядохимиката: «Перепутал с газировкой».
Тем временем белорусский врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки.
А еще стало известно, какой будет кольцевая линия метро в Минске: шесть пересадочных станций.