Водитель погиб в жутком ДТП с фурой и трактором под Пуховичами

По предварительным данным, в момент обгона водитель не учел боковой интервал и врезался в ехавший в попутном направлении трактор Belarus с прицепом. За рулем находился 18-летний водитель. В результате аварии трактор перевернулся на проезжую часть. В ГАИ отметили, что водитель трактора скончался.