В Челябинской области за убийство женщины осужден бывший военнослужащий

По приговору ему также надлежит выплатить дочери убитой компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Десять лет колонии особого режима дали контрактнику из Челябинской области за убийство женщины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор огласил Магнитогорский гарнизонный военный суд.

Все произошло в Миассе в ночь на 5 июня текущего года. Как следует из материалов дела, бывший военнослужащий по контракту был в квартире своей знакомой, где употребляли спиртные напитки.

В какой момент случилась ссора, мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине удар в шею, повредив гортань, пищевод, сонную артерию и яремную вену, отчего она скончалась на месте.

Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

По приговору ему также надлежит выплатить дочери убитой компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, а также оплатить расходы, связанные с захоронением.

Приговор не вступил в законную силу.