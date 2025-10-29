В Челябинской области за убийство женщины осужден бывший военнослужащий

Десять лет колонии особого режима дали контрактнику из Челябинской области за убийство женщины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Приговор огласил Магнитогорский гарнизонный военный суд.
Все произошло в Миассе в ночь на 5 июня текущего года. Как следует из материалов дела, бывший военнослужащий по контракту был в квартире своей знакомой, где употребляли спиртные напитки.
В какой момент случилась ссора, мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине удар в шею, повредив гортань, пищевод, сонную артерию и яремную вену, отчего она скончалась на месте.
Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.
По приговору ему также надлежит выплатить дочери убитой компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, а также оплатить расходы, связанные с захоронением.
Приговор не вступил в законную силу.