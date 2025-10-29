Более 30 млн и 6 дорогих иномарок изъяли у группы обнальщиков в Пензе

По версии следствия, в преступную группу входили девять неработающих жителей Пензы в возрасте от 20 до 35 лет, и двое из них уже имели судимости. Свой криминальный бизнес они построили на массовой скупке банковских карт. Местные жители, знакомые и трудовые мигранты за вознаграждение от 5 до 30 тысяч рублей передавали им свои карты вместе со всеми данными для доступа.