Более 30 млн и 6 дорогих иномарок изъяли у группы обнальщиков в Пензе

В Пензе пресечена деятельность преступной группы, которая зарабатывала на теневых криптооперациях, используя банковские карты подставных лиц. Доходы злоумышленники тратили на покупку дорогих машин и отдых за границей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Пензе правоохранительными органами раскрыта деятельность организованной группы, подозреваемой в создании масштабной схемы по неправомерному обороту средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

По версии следствия, в преступную группу входили девять неработающих жителей Пензы в возрасте от 20 до 35 лет, и двое из них уже имели судимости. Свой криминальный бизнес они построили на массовой скупке банковских карт. Местные жители, знакомые и трудовые мигранты за вознаграждение от 5 до 30 тысяч рублей передавали им свои карты вместе со всеми данными для доступа.

Получив контроль над чужими счетами, злоумышленники использовали их для проведения теневых финансовых операций с криптовалютой. По данным силовиков, ежемесячный оборот по счетам превышал 50 миллионов рублей. Незаконно полученные доходы участники группы тратили на покупку дорогих иномарок и заграничные путешествия.

Операция по задержанию стала результатом совместной работы Следственного управления УМВД по городу Пензе и регионального УФСБ. В ходе восьми обысков по адресам подозреваемых силовики изъяли свыше 30 миллионов рублей наличными и шесть дорогих иномарок. Кроме того, были конфискованы более 80 банковских и SIM-карт, оформленных на чужие имена, а также мобильные телефоны и компьютеры.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте платежей, совершенном организованной группой.

По решению суда, двое предполагаемых организаторов схемы помещены под домашний арест. Остальные семеро участников находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.