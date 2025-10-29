Более 30 млн и 6 дорогих иномарок изъяли у группы обнальщиков в Пензе

В Пензе правоохранительными органами раскрыта деятельность организованной группы, подозреваемой в создании масштабной схемы по неправомерному обороту средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
По версии следствия, в преступную группу входили девять неработающих жителей Пензы в возрасте от 20 до 35 лет, и двое из них уже имели судимости. Свой криминальный бизнес они построили на массовой скупке банковских карт. Местные жители, знакомые и трудовые мигранты за вознаграждение от 5 до 30 тысяч рублей передавали им свои карты вместе со всеми данными для доступа.
Получив контроль над чужими счетами, злоумышленники использовали их для проведения теневых финансовых операций с криптовалютой. По данным силовиков, ежемесячный оборот по счетам превышал 50 миллионов рублей. Незаконно полученные доходы участники группы тратили на покупку дорогих иномарок и заграничные путешествия.
Операция по задержанию стала результатом совместной работы Следственного управления УМВД по городу Пензе и регионального УФСБ. В ходе восьми обысков по адресам подозреваемых силовики изъяли свыше 30 миллионов рублей наличными и шесть дорогих иномарок. Кроме того, были конфискованы более 80 банковских и SIM-карт, оформленных на чужие имена, а также мобильные телефоны и компьютеры.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте платежей, совершенном организованной группой.
По решению суда, двое предполагаемых организаторов схемы помещены под домашний арест. Остальные семеро участников находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.