Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежских школьников запугивают фейковыми ракетными ударами

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в соцсетях, где злоумышленники, выдавая себя за военных и силовиков, вымогают у детей деньги и ценности.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции предупредили школьников и их родителей из Воронежской области о новой опасной схеме мошенничества, которую используют зарубежные аферисты в сервисах знакомств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схема начинается с виртуального знакомства в соцсетях или мессенджерах. Злоумышленник втирается в доверие к несовершеннолетнему и просит сбросить геолокацию, якобы чтобы оценить расстояние для будущей встречи. Как только координаты получены, на телефон ребенка приходит видеофайл. В ролике человек в форме военнослужащего Украины заявляет, что по переданной геометке будет нанесен удар ракетами и беспилотниками.

Запугивания на этом не заканчиваются. Сразу после этого поступает звонок от мошенника, который представляется сотрудником российских спецслужб. Он угрожает школьнику уголовной ответственностью за «передачу координат в помощь ВСУ» и требует «загладить вину».

Под этим предлогом злоумышленник приказывает ребенку:

— Снять на видео банковские приложения на телефонах родителей.

— Найти дома ценности.

— Передать деньги и вещи курьеру.

В МВД призвали жителей региона быть предельно бдительными и напомнили несколько ключевых правил безопасности:

— Никогда и никому не передавать свою геолокацию и другие личные данные в интернете.

— Не выполнять указания незнакомцев, кем бы они ни представлялись.

— Помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут угрожать и требовать действий по телефону, а пригласят для беседы в отделение.

— Подозрительные профили необходимо блокировать, а в случае угроз — немедленно сообщить родителям и в полицию.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше