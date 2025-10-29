Воронежских школьников запугивают фейковыми ракетными ударами

Схема начинается с виртуального знакомства в соцсетях или мессенджерах. Злоумышленник втирается в доверие к несовершеннолетнему и просит сбросить геолокацию, якобы чтобы оценить расстояние для будущей встречи. Как только координаты получены, на телефон ребенка приходит видеофайл. В ролике человек в форме военнослужащего Украины заявляет, что по переданной геометке будет нанесен удар ракетами и беспилотниками.