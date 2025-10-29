Воронежских школьников запугивают фейковыми ракетными ударами

Сотрудники полиции предупредили школьников и их родителей из Воронежской области о новой опасной схеме мошенничества, которую используют зарубежные аферисты в сервисах знакомств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Схема начинается с виртуального знакомства в соцсетях или мессенджерах. Злоумышленник втирается в доверие к несовершеннолетнему и просит сбросить геолокацию, якобы чтобы оценить расстояние для будущей встречи. Как только координаты получены, на телефон ребенка приходит видеофайл. В ролике человек в форме военнослужащего Украины заявляет, что по переданной геометке будет нанесен удар ракетами и беспилотниками.
Запугивания на этом не заканчиваются. Сразу после этого поступает звонок от мошенника, который представляется сотрудником российских спецслужб. Он угрожает школьнику уголовной ответственностью за «передачу координат в помощь ВСУ» и требует «загладить вину».
Под этим предлогом злоумышленник приказывает ребенку:
— Снять на видео банковские приложения на телефонах родителей.
— Найти дома ценности.
— Передать деньги и вещи курьеру.
В МВД призвали жителей региона быть предельно бдительными и напомнили несколько ключевых правил безопасности:
— Никогда и никому не передавать свою геолокацию и другие личные данные в интернете.
— Не выполнять указания незнакомцев, кем бы они ни представлялись.
— Помнить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут угрожать и требовать действий по телефону, а пригласят для беседы в отделение.
— Подозрительные профили необходимо блокировать, а в случае угроз — немедленно сообщить родителям и в полицию.