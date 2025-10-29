Ричмонд
Жалоба замерзающих без отопления воронежцев дошла до Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту ненадлежащего теплоснабжения в одном из жилых домов Воронежа.

Как сообщили в региональном СК, ранее жители дома, расположенного на улице Рижской, записали видеообращение, в котором рассказали, что с 2022 года они замерзают в собственных квартирах. В доме была проведена замена отопительной системы, однако, ее работа до сих пор не отлажена. Тепло подается с перебоями, в квартирах температура ниже нормы, образуется сырость, дети часто болеют. Многочисленные жалобы жителей в различные инстанции результата не принесли.

По результатам проведенной проверки СК возбудил уголовное дело, сейчас глава ведомства затребовал доклад о его ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.