Симферополец ограбил сотрудницу УК прямо в офисе: его посадили на два года

Симферополец получил два года колонии за разбойное нападение на офис УК.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе 49-летнего местного жителя признали виновным в разбойном нападение на офис управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Пьяный симферополец зашел в административное помещение одной из управляющих компаний. Горожанин напал на сотрудницу с предметом, похожим на пистолет. Житель крымской столицы хотел забрать ее телефон стоимостью 40 тысяч рублей.

«Мужчина был задержан работниками полиции», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.