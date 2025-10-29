«Не прельщайтесь дешевизной»: омская прокуратура рекомендовала гражданам быть осторожнее с онлайн-покупками

В среду, 29 октября, в УМВД на пресс-конференции трех ведомств о борьбе с кибермошенниками представитель прокуратуры предупредил о рисках покупок в непроверенных интернет-магазинах. По его словам, желание сэкономить на вроде бы дешевом товаре может привести к потере денег из-за обмана за покупку вообще.
"Да, суммы ущерба там бывают небольшие, несопоставимы с тем, что крадут телефонные мошенники. В данном случае это может быть 3−4 тысячи рублей. Или 10−15. Но общее количество таких обманов очень большое. И количество граждан, которые по разным причинам пытаются в Интернете искать дешевый товар на торговых площадках, велико.
Основной им совет, наверное — не «покупаться» на цену, которая явно занижена. В подобном случае уже должны быть подозрения. И, конечно, должны быть вопросы, когда так называемый продавец хочет предоплаты. Тогда тоже есть очень большая вероятность, что продавец хочет обмануть", — рассказал начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельности областной прокуратуры Дмитрий Эннс.
В общей массе преступлений в интернете и дистанционного мошенничества обманы в онлайн-торговле составляют 10−15%, отметил Эннс. Он настоятельно рекомендовал проявлять максимальные осторожность и внимательность, поскольку в теории это всегда покупка «кота в мешке». Особенно если ожидается, что товар придет из другого региона.
