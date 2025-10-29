«Не прельщайтесь дешевизной»: омская прокуратура рекомендовала гражданам быть осторожнее с онлайн-покупками

Основной им совет, наверное — не «покупаться» на цену, которая явно занижена. В подобном случае уже должны быть подозрения. И, конечно, должны быть вопросы, когда так называемый продавец хочет предоплаты. Тогда тоже есть очень большая вероятность, что продавец хочет обмануть", — рассказал начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельности областной прокуратуры Дмитрий Эннс.