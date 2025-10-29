Дело экс-замглавы «Росгеологии» Горринга приостановили

В 2019 году суд приговорил Горринга к 3,5 годам колонии за мошенничество. По данным следствия, в 2009—2010 годах Руслан Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за «беспрепятственное ведение бизнеса».