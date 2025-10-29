Ричмонд
32-летний мужчина попался на взятке: ему светит выдворение из России

В Уфе за попытку дать взятку арестовали мигранта-нелегала.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось расследование уголовного дела против 32-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в покушении на дачу взятки полицейском. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, в этом месяце в Кировском районе Уфы во время рейда «Нелегал-2025» правоохранители остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что иностранец находился в России, нарушая миграционное законодательство.

Пытаясь избежать ответственности, гражданин Таджикистана предложил полицейским взятку в 15 тысяч рублей. Стражи порядка отказались и вызвали следственно-оперативную группу.

За нарушение миграционного законодательства мужчину привлекли к административной ответственности. Одновременно с этим Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».

Суд по ходатайству следствия постановил арестовать мигранта. Материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

— После проведения всех необходимых следственных действий мужчина будет выдворен за пределы РФ, — заявили в МВД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.