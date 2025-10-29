В Омске снова стало трендом мошенничество со старыми сим-картами

Ранее эта схема уже была, затем ее стали использовать редко, сейчас снова применяют активно, пояснил Алафьев. По его словам, схема такова: мошенники покупают в салонах связи номера, которые ранее были заблокированы или не используются. Они выясняют, были ли раньше эти номера привязаны к банковским счетам для проведения финансовых операций. Часто такие номера остаются в реестре, и их можно легко купить.