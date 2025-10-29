В Омске снова стало трендом мошенничество со старыми сим-картами

Омская полиция констатировала, что в регионе снова стали частыми кражи денег с банковских счетов с использованием старых сим-картам. Это озвучил на пресс-конференции в областном УМВД 29 октября заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступлениями ведомства Роман Алафьев.
Ранее эта схема уже была, затем ее стали использовать редко, сейчас снова применяют активно, пояснил Алафьев. По его словам, схема такова: мошенники покупают в салонах связи номера, которые ранее были заблокированы или не используются. Они выясняют, были ли раньше эти номера привязаны к банковским счетам для проведения финансовых операций. Часто такие номера остаются в реестре, и их можно легко купить.
Далее аферисты используют функцию восстановления доступа через СМС, чтобы самим войти в личные кабинеты старых абонентов в банках или на портале «Госуслуги», если аккаунты привязаны к этим номерам. В итоге с банковского счета они могут забрать деньги, а через «Госуслуги» взять в каком-либо банке кредит. Совсем недавно «КП Омск» писала об одном таком случае. В результате него житель Кировского округа потерял 399 тыс. рублей, которые присвоили мошенники.
Естественно, важная рекомендация по профилактике применения схемы лично против кого-то это срочная отвязка старого номера от аккаунтов и в соцсетях, и в приложениях банков, и на «Госуслугах», если после отказа от такого номера вы этого еще не сделали. Лишний раз проверить, привязан ли ваш старый номер к чему-то, можно также через «Госуслуги».
Если же кто-то случайно купил такую сим-карту и увидел, что номер ее к чему-то привязан, полиция рекомендует сообщить это оператору связи, чтобы тот данный номер заблокировал, и взять другой.