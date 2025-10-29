Ричмонд
В Свердловской области раскрыли схему легализации мигрантов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Правоохранители раскрыли схему по постановке более 20 иностранцев на учет в Свердловской области, среди задержанных полицейский, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.

Источник: © РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу Елены Ивакиной, а также Павла Шумакова и Фатхулло Файзуллоева. Указанные лица подозреваются в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, а также в неоднократном получении взяток в крупном размере за оказание им содействия в незаконном получении гражданства России», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023 году Ивакина, Шумаков и Файзуллоев за вознаграждение представляли в ГУМВД России по Свердловской области фиктивные заявления о приеме в гражданство РФ иностранцев и организовали незаконную постановку на учет более 20 лиц.