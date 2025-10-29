Ричмонд
«Всё произошло за считанные секунды»: Мать погибшего в Молдове мальчика, упавшего в колодец, рассказала, как случилась трагедия — сообщаем подробности

Мать погибшего во Флорештском районе двухлетнего мальчика рассказала, как произошла трагедия.

Источник: Комсомольская правда

По словам матери, всё произошло за считанные секунды. Пока женщина в доме замешивала тесто для хлеба, мальчик находился во дворе, пишут СМИ. Выйдя на улицу мать увидела, что крышка колодца была открыта — ребёнок уже упал внутрь.

Жители села говорят, что семья благополучная, воспитывает четверых детей. Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в селе Жапка, Флорештского района, погиб двухлетний ребенок, упав в колодец.

Звонок в службу 112 поступил 28 октября в 12:34. На место прибыли два экипажа спасателей, которые подняли тело малыша с глубины восьми метров. Врачи констатировали смерть.

