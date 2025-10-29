Пожилая пара из Воронежа лишилась всех сбережений из-за мошенников

Работали с пенсионерами аферисты по проверенной схеме. Сначала с 78-летней женщиной связалась «сотрудница» портала «Госуслуг», убедила пожилую горожанку в том, что кто-то взломал ее личный кабинет и теперь, соответственно, злоумышленники получили доступ к ее личным данным. Затем к разговору подключился другой мошенник, назвавшийся «представителем Росфинмониторинга». Он доказал пенсионерам, что для сохранения средств им необходимо снять все деньги со счетов и передать их через курьера на «безопасное хранение».



В течение недели пожилая пара последовательно выполняла указания злоумышленников: они закрыли все банковские вклады, перевели средства на указанные реквизиты и несколько раз передавали наличные деньги через курьеров.



Только спустя время супруги поняли, что стали жертвами жестокого обмана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



В целом же за последние сутки в городе от действий мошенников пострадало пять человек, а общий ущерб превысил семь миллионов рублей.