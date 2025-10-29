Ричмонд
В Кусинском районе полицейские ликвидировали конопляную ферму

Хозяин дома выращивал наркосодержащее растение в своём огороде.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Кусинском районе Челябинской области задержан 45-летний местный житель по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В огороде у мужчины полицейские обнаружили кусты конопли. При досмотре у мужчины нашли более одного килограмма наркотического вещества растительного происхождения. Проведённая экспертиза установила, что изъятая субстанция является частями конопли.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Установлено, что подозреваемый выращивал и хранил коноплю для личного потребления. При этом он знал о свойствах растения и о запрете его оборота на территории РФ. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.