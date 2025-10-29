Лихача, сбившего двух сестер в Ревде, арестовали на два месяца

В Екатеринбурге 29 октября на два месяца арестовали предполагаемого виновника страшного ДТП в Ревде. Вечером 27 октября 37-летний мужчина сбил на улице Чехова трех маленьких девочек — они ждали зеленый сигнал светофора. Сестры 9 и 7 лет погибли на месте, их 11-летнюю подругу увезли на скорой в больницу в тяжелом состоянии. У девочки множественные травмы — врачи борются за ее жизнь. По последним данным, она пришла в себя и начала самостоятельно дышать.
За рулем отечественной «двенашки» находился местный житель Михаил Слободян. Он сел за руль в состоянии опьянения и потерял управление. Позже в Екатеринбургском гарнизонном суде выяснится, что опьянение было алкогольным и наркотическим. Когда следователь начал задавать обвиняемому про это вопросы, тот не стал отрицать факт того, что употребляет запрещенные вещества.
На водителя завели уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Слободяну грозит до 15 лет лишения свободы.
Екатеринбургский гарнизонный суд арестовал Михаила Слободяна до 26 декабря.