Лихача, сбившего двух сестер в Ревде, арестовали на два месяца

В Екатеринбурге 29 октября на два месяца арестовали предполагаемого виновника страшного ДТП в Ревде. Вечером 27 октября 37-летний мужчина сбил на улице Чехова трех маленьких девочек — они ждали зеленый сигнал светофора. Сестры 9 и 7 лет погибли на месте, их 11-летнюю подругу увезли на скорой в больницу в тяжелом состоянии. У девочки множественные травмы — врачи борются за ее жизнь. По последним данным, она пришла в себя и начала самостоятельно дышать.