Под Воронежем мужчина открыл стрельбу из дробовика по женщине с собаками

Чрезвычайный инцидент с применением оружия произошел в Семилукском районе Воронежской области. Неизвестный открыл стрельбу из дробовика по женщине, которая гуляла со своими собаками в лесном массиве неподалеку от поселка Орлов Луг и садового товарищества «Изыскатель». Об этом сообщили граждане в соцсетях.