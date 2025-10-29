Ричмонд
Под Воронежем мужчина открыл стрельбу из дробовика по женщине с собаками

В ходе нападения одна собака получила тяжелое ранение, хозяйке чудом удалось спастись.

Чрезвычайный инцидент с применением оружия произошел в Семилукском районе Воронежской области. Неизвестный открыл стрельбу из дробовика по женщине, которая гуляла со своими собаками в лесном массиве неподалеку от поселка Орлов Луг и садового товарищества «Изыскатель». Об этом сообщили граждане в соцсетях.

По имеющейся информации, в результате нападения одна из собак была тяжело ранена. Сама женщина, избежавшая прямого попадания, смогла спастись бегством.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области подтвердили, что полиции известно о случившемся. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств инцидента и личности стрелявшего.