Двух жителей Воронежской области подозревают в снятии со счетов знакомого около 5 млн рублей

Следователи готовятся предъявить обвинение двум жителям Кантемировского района Воронежской области, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники СК во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Воронежской области установили причастность к совершению преступления двоих ранее судимых мужчин 38 и 40 лет.
По предварительным данным, в конце апреля 2025 года подозреваемые путем обмана завладели банковской картой 47-летнего мужчины. И похитили с его расчетного счета около 5 млн рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению.
— Один из подозреваемых находится под стражей, другой — под домашним арестом. Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства преступления, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.