Жертвами взрыва на предприятии в Копейске стали 23 человека

ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт — РИА Новости. Аварийно-спасательные работы завершены на месте взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, найдены тела 16 человек, останки еще семерых предстоит идентифицировать, сообщила пресс-служба правительства региона.