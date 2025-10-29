Жертвами взрыва на предприятии в Копейске стали 23 человека

ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт — РИА Новости. Аварийно-спасательные работы завершены на месте взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, найдены тела 16 человек, останки еще семерых предстоит идентифицировать, сообщила пресс-служба правительства региона.