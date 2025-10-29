В Копейске завершены спасательные работы на месте взрыва, все тела найдены

«В итоговом списке жертв трагедии 23 человека», — передает правительство Челябинской области.
Найдены и опознаны тела 16 погибших, останки еще семерых предстоит идентифицировать.
Напомним: причиной трагедии на заводе правоохранительные органы называют нарушение требований промышленной безопасности. Расследовать обстоятельства случившегося на Южном Урале будет центральный аппарат СК РФ,
В результате происшествия помощь медиков потребовалась 29 сотрудникам завода. Четверо пока остаются в больнице в Копейске, еще двоих отправили в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.
Копейск сегодня простился с тремя погибшими. Их имена назвали в собрании депутатов городского округа.