В Самаре руководителя организации заподозрили в задолженности по зарплате на 2,5 млн рублей

По версии следствия, в период с марта 2024 г. по июнь 2025 г. фигурант не выплатил двум работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты на общую сумму около 2,5 млн рублей.
Благодаря эффективной работе следователя на стадии предварительного следствия удалось добиться полного погашения перед потерпевшими задолженности по заработной плате, а также выплаты компенсации за несвоевременную выплату заработной платы.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.