В Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке пострадал человек

29 октября в Екатеринбурге на улице Викулова произошел пожар в пятиэтажном доме. Сообщение о случившемся пожарные получили в 15:26. Возгорание повредило отделку и домашнее имущество на двух квадратных метрах. Огнем была охвачена квартира на третьем этаже. Об этом информирует региональное ГУ МЧС.