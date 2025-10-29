В Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке пострадал человек

29 октября в Екатеринбурге на улице Викулова произошел пожар в пятиэтажном доме. Сообщение о случившемся пожарные получили в 15:26. Возгорание повредило отделку и домашнее имущество на двух квадратных метрах. Огнем была охвачена квартира на третьем этаже. Об этом информирует региональное ГУ МЧС.
— В результате пожара пострадал один человек. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, двенадцать человек личного состава, — рассказали в ведомстве.
С огнем в квартире сотрудники МЧС справились за считаные минуты. Пожарные завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции в 16:22.