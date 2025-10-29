Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ради веселья с другом подросток ужасно поступил со своим кузеном: теперь он фигурант уголовного дела

В Башкирии подросток угнал машину кузена ради поездки с другом.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Октябрьском задержали 17-летнего парня, его подозревают в угоне автомобиля своего двоюродного брата. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, молодой человек специально приехал в Октябрьский из соседнего города, чтобы воспользоваться машиной родственника. Он знал, где тот обычно оставляет автомобиль и что передняя пассажирская дверь не заперта.

Подозреваемый завел автомобиль, замкнув провода, и поехал за своим другом в соседнее село. О том, что машина угнана, приятель не знал. Молодые люди направились в сторону автовокзала Октябрьского, и там их задержали полицейские.

Подросток полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.