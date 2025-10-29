Деревянный дом выгорел после замыкания холодильника в Ростовской области

Два пожара из-за вспыхнувших холодильников потушили в Ростовской области в конце прошлой недели. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Первое возгорание после короткого замыкания произошло 24 октября в селе Ольшанка Целинского района. В этом случае хозяин дома вовремя заметил горение и вызвал пожарных. В итоге огонь ликвидировали на трех квадратных метрах.
26 октября похожий случай, но с более серьезным ущербом, произошел в хуторе Грачев Боковского района. Там при пожаре сгорел деревянный дом площадью в 100 квадратных метров. Жертв не было, но люди остались без жилья.
Спасатели напоминают: каждый третий пожар происходит из-за неисправности электропроводки. Всем советуют установить дома пожарный извещатель.
