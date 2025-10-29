Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе после выбросов нефти из-за ЧП установили боновые заграждения

В Севастополе ликвидируют разлив нефтепродуктов в бухте Севастополя.

Источник: Росприроднадзор

В Севастополе в Южной бухте после аварии с плавучим краном были оперативно установлены боновые заграждения для предотвращения распространения нефтепродуктов. Об этом «АиФ-Крым» сообщили в пресс-службе ОСК.

По данным специалистов, площадь загрязнения акватории составила около 4,4 квадратных километра — на поверхности воды были обнаружены радужные пленки и пятна нефтепродуктов.

Сотрудники ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» взяли пробы морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ.

«Мониторинг экологической ситуации продолжается в круглосуточном режиме, ситуация находится под контролем специалистов корпорации и профильных служб. По результатам мониторинга проводится постановка дополнительных абсорбирующих экологических бонов, а также оперативные работы по очистке акватории. Созданная в ОСК комиссия по расследованию инцидента работает на месте и принимает все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия», — добавили в пресс-службе ОСК.