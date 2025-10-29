В Севастополе после выбросов нефти из-за ЧП установили боновые заграждения

«Мониторинг экологической ситуации продолжается в круглосуточном режиме, ситуация находится под контролем специалистов корпорации и профильных служб. По результатам мониторинга проводится постановка дополнительных абсорбирующих экологических бонов, а также оперативные работы по очистке акватории. Созданная в ОСК комиссия по расследованию инцидента работает на месте и принимает все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия», — добавили в пресс-службе ОСК.