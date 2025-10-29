Суд аннулировал диплом выпускнику воронежского техникума, купленный у преподавателя

Выпускнику Лискинского техникума железнодорожного транспорта через суд аннулировали диплом, который он получил незаконным путем. Основанием для отмены послужило то, что его дипломную работу за денежное вознаграждение написал преподаватель этого же учебного заведения.
Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, коррупционный факт был вскрыт в ходе плановой проверки. Следствие установило, что диплом студенту Лискинского техникума выдали незаконно, так как его выпускная квалификационная работа не была выполнена самостоятельно.
Прокурор подал иск с требованием признать документ об образовании недействительным. Лискинский районный суд его удовлетворил. В настоящее время решение еще не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле у надзорного ведомства.