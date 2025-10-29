Боец СВО хотел купить обмундирование и стал жертвой жестокого обмана: он лишился десятков тысяч рублей

По данным надзорного ведомства, в мае 2024 года военнослужащий решил приобрести военное обмундирование, увидев соответствующее объявление в интернете. Во время разговора по телефону продавец из города Троицкий (Челябинская область) убедил мужчину перевести ему 70 тысяч рублей якобы для оплаты товара. Получив деньги, злоумышленник не выполнил свои обязательства и распорядился средствами по своему усмотрению.