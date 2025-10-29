Ричмонд
Боец СВО хотел купить обмундирование и стал жертвой жестокого обмана: он лишился десятков тысяч рублей

Мошенник из Троицкого похитил у бойца СВО 70 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Участник специальной военной операции из Баймакского района Башкирии стал жертвой мошенников. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в мае 2024 года военнослужащий решил приобрести военное обмундирование, увидев соответствующее объявление в интернете. Во время разговора по телефону продавец из города Троицкий (Челябинская область) убедил мужчину перевести ему 70 тысяч рублей якобы для оплаты товара. Получив деньги, злоумышленник не выполнил свои обязательства и распорядился средствами по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Троицкий городской суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с «продавца» сумму неосновательного обогащения.

