В Омской области сгорел крупный овощной склад

Крупный пожар произошёл сегодня в посёлке Ачаирский Омского района. Возгорание на объекте, используемом для хранения овощей, зафиксировали около 11 часов утра.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Для локализации и тушения масштабного пожара потребовались усилия 37 специалистов и целой колонны из десяти специализированных машин.
Борьба с огненной стихией продолжалась несколько часов. Спасателям удалось полностью ликвидировать открытое горение к 15:10. Площадь возгорания — 2,5 тысячи квадратных метров.
К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Однако оценку объёма уничтоженной сельскохозяйственной продукции предстоит провести.