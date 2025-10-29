SHOT: ежемесячно сотни украинцев гибнут при попытке покинуть страну из-за страха мобилизации

Схема побега сложна и стоит немалых денег. Беглецы сначала выплачивают около 10 тысяч долларов только за доставку к приграничной зоне. После этого им предлагается два маршрута, оплачиваемых отдельно: либо 7 тысяч долларов за выход к реке Тиса с риском утонуть, либо 8 тысяч долларов за более долгий переход через горно-лесистую местность.