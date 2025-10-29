SHOT: ежемесячно сотни украинцев гибнут при попытке покинуть страну из-за страха мобилизации

Сотни граждан Украины ежемесячно погибают при попытке нелегально покинуть страну, чтобы избежать призыва в армию и отправки на фронт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, нелегальный переход границы стал своего рода трендом в украинском сегменте интернета, где выжившие активно делятся деталями своих маршрутов.
Схема побега сложна и стоит немалых денег. Беглецы сначала выплачивают около 10 тысяч долларов только за доставку к приграничной зоне. После этого им предлагается два маршрута, оплачиваемых отдельно: либо 7 тысяч долларов за выход к реке Тиса с риском утонуть, либо 8 тысяч долларов за более долгий переход через горно-лесистую местность.
За месяц до обозначенной даты для группы снимается жилье. С беглецами работает специальный «куратор», чаще всего имеющий военный опыт. Его задача — мониторить обстановку на границе и пересменку пограничных караулов, поскольку пограничники имеют право открывать огонь на поражение.
Куратор выводит небольшие группы, которые обычно составляют от 3 до 10 человек, в обход блокпостов к пограничному забору. Вскрыв его при помощи кусачек, сопровождающий дает дальнейшие инструкции о маршруте движения.
SHOT сообщает, что среди проводников могут оказаться сотрудники полиции, которые специально ведут группы по ложному маршруту. Также группы часто распадаются, и беглецы вынуждены продолжать путь самостоятельно.
Оказавшись в Румынии, украинцы добровольно сдаются местным правоохранителям. Далее их распределяют в центры для беженцев, где они получают питание и одежду.
Ежедневно границу успешно пересекают около 50 человек. Однако, по данным SHOT, число погибших при таких попытках сбежать из страны достигает нескольких сотен в месяц.