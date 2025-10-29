На трассе в Ростовской области произошла авария, пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь в Ростовской области. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 29 октября. По предварительным данным, автомобиль «Шкода Рапид» выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным «КИА Церато».
Пострадали: 35-летний водитель «Шкода Рапид», 57-летний водитель «КИА Церато» и его 69-летний пассажир. Полицейские выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, это уже вторая лобовая авария на трассе Ростов — Ставрополь. Вчера вечером в аварии с большегрузом пострадали двое взрослых и трое детей, которые находились в легковой иномарке «Шевроле Круз».
Автовладельцев просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
