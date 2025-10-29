Поджигатель тепловоза в Ораниенбауме проведет под стражей два месяца

Петродворцовый районный суд санкционировал арест Никиты Кнопа, обвиняемого в покушении на террористический акт. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, 27 октября мужчина пытался поджечь локомотив на станции «Ораниенбаум-1». Кноп проник в кабину машиниста, где вылил на пол горючую смесь из бензина и моторного масла, после чего поджег ее.
— В тот же день он ездил к электрической подстанции № 7 в Волосовском районе Ленинградской области, где фотографировал и записывал на видео территории. Получив чать необходимых данных, он попытался еще и проникнуть на охраняемый объект, — уточняется в сообщении.
Подозреваемого задержали 27 октября, ему в тот же день предъявили обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, и Кноп будет содержаться под стражей как минимум до 26 декабря. Расследование уголовного дела продолжается.