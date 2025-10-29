Ричмонд
В Севастополе в ДТП пострадала 16-летняя водитель мопеда

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт — РИА Новости Крым. 16-летняя водитель мопеда пострадала в ДТП в Севастополе, Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в среду днем на автодороге Севастополь — Камышовая бухта.

«По предварительной информации, 16-летняя девушка-водитель, управляя мопедом Alpha, при перестроении из средней полосы в левую не убедилась в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Suzuki», — говорится в сообщении.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В полиции уточнили, что девушка находилась в застегнутом мотошлеме, имела водительское удостоверение соответствующей категории.

Состояние опьянения у водителей не установлено.