На трассе под Пышмой два человека погибли при столкновении с фурой

В Пышминском районе Свердловской области два человека погибли при столкновении с грузовиком. Трагедия произошла 29 октября в районе 5.05 на 181 километре трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщает ГИБДД.
По данным ведомства, 34-летняя жительница Пышминского района за рулём «ВАЗ-2112» не выбрала безопасную скорость на мокром дорожном покрытии и врезалась в стоявший грузовик Sitrak. Погибли она и её 48-летний пассажир.
По предварительным данным, погибшие не были пристёгнуты. Водителем грузовика является 37-летний житель Тюмени. Он заявил полицейским, что осматривал грузовик и после осмотра вернулся в салон, когда почувствовал удар сзади.