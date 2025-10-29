Ричмонд
На трассе под Пышмой два человека погибли при столкновении с фурой

34-летняя жительница Пышминского района не выдержала безопасной дистанции, сообщает ГИБДД.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Пышминском районе Свердловской области два человека погибли при столкновении с грузовиком. Трагедия произошла 29 октября в районе 5.05 на 181 километре трассы Екатеринбург — Тюмень, сообщает ГИБДД.

По данным ведомства, 34-летняя жительница Пышминского района за рулём «ВАЗ-2112» не выбрала безопасную скорость на мокром дорожном покрытии и врезалась в стоявший грузовик Sitrak. Погибли она и её 48-летний пассажир.

По предварительным данным, погибшие не были пристёгнуты. Водителем грузовика является 37-летний житель Тюмени. Он заявил полицейским, что осматривал грузовик и после осмотра вернулся в салон, когда почувствовал удар сзади.