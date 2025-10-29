В Гродно мужчина пошел с ножом на милиционеров — они применили оружие

Фигурант не реагировал на требования сотрудников милиции остановиться. После очередного предупреждения в отношении нарушителя было применено табельное оружие. Выяснилось, что дебоширом был 51-летний гродненец. Он был доставлен в больницу, серьезных повреждений не получил.