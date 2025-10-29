В Гродно мужчина пошел с ножом на милиционеров — они применили оружие. Подробности БелТА озвучили в УВД Гродненского облисполкома.
В Гродно в милицию поступила информация о том, что на лестничной клетке одного из многоквартирных домов мужчина ведет себя неадекватно, пугая жильцов. На место оперативно приехали сотрудники милиции.
«Во время общения с милиционерами мужчина вынул из кармана нож и направился в их сторону», — говорится в сообщении.
Фигурант не реагировал на требования сотрудников милиции остановиться. После очередного предупреждения в отношении нарушителя было применено табельное оружие. Выяснилось, что дебоширом был 51-летний гродненец. Он был доставлен в больницу, серьезных повреждений не получил.
Следователи завели уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних, сопряженное с применением насилия. Установлено, что фигурант более 40 раз привлекался к административной ответственности.
