Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гродно мужчина пошел с ножом на милиционеров — они применили оружие

В Гродно сотрудники милиции применили оружие, когда мужчина пошел на них с ножом.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно мужчина пошел с ножом на милиционеров — они применили оружие. Подробности БелТА озвучили в УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно в милицию поступила информация о том, что на лестничной клетке одного из многоквартирных домов мужчина ведет себя неадекватно, пугая жильцов. На место оперативно приехали сотрудники милиции.

«Во время общения с милиционерами мужчина вынул из кармана нож и направился в их сторону», — говорится в сообщении.

Фигурант не реагировал на требования сотрудников милиции остановиться. После очередного предупреждения в отношении нарушителя было применено табельное оружие. Выяснилось, что дебоширом был 51-летний гродненец. Он был доставлен в больницу, серьезных повреждений не получил.

Следователи завели уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних, сопряженное с применением насилия. Установлено, что фигурант более 40 раз привлекался к административной ответственности.

Тем временем СК сообщил, что штатному киллеру банды Морозова грозит смертная казнь в Беларуси.

Кроме того, минчанин лишился 45 000 рублей, приложив карту к мобильному телефону.

А еще водитель погиб в жутком ДТП с фурой и трактором под Пуховичами.