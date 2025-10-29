Ричмонд
Деревянный дом горел на улице Усиевича в Нижнем Новгороде

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Источник: МЧС РФ

Вечером 28 октября в Нижнем Новгороде загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, площадь возгорания составила 30 «квадратов». Дом был расселен, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

На место происшествия выезжали 32 сотрудника чрезвычайного ведомства. Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей распространение огня удалось предотвратить.

Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы писали, что 28 октября сотрудники МЧС потушили четыре пожара на территории Нижегородской области.