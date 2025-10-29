Деревянный дом горел на улице Усиевича в Нижнем Новгороде

Вечером 28 октября в Нижнем Новгороде загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, площадь возгорания составила 30 «квадратов». Дом был расселен, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.
На место происшествия выезжали 32 сотрудника чрезвычайного ведомства. Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей распространение огня удалось предотвратить.
Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
